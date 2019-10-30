РИАМО - 30 окт. В парке Горького, музеях-заповедниках «Царицыно», «Коломенское», в музее-усадьбе «Кусково», Бабушкинском и других парках в «Ночь искусств» 3-4 ноября пройдут специальные мероприятия, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Расписать деревянную игрушку и узнать секреты каллиграфии, послушать кларнет и трио гусляров, окунуться в прошлое на тематических экскурсиях и оценить театральные постановки смогут москвичи в столичных парках. Восемь зон отдыха, подведомственных департаменту культуры, подготовили специальную культурно-развлекательную программу в рамках ежегодной акции «Ночь искусств». Все мероприятия бесплатные, но на некоторые потребуется предварительная регистрация», — говорится в сообщении.

В музее-усадьбе «Кусково» 3 ноября пройдет вечер музыки. В Большой каменной оранжерее с 19:00 до 21:00 также проведут викторину «История в лицах».

В Бабушкинском парке в 18 часов 3 ноября пройдет лекция «Графическое наследие полярных исследований. Рисунок как средство удержать мгновение».

В парке Горького в 15:00 лекцию прочтет преподаватель московской Школы исторической каллиграфии Андрей Санников.

«В усадьбе Влахернское-Кузьминки запланирована культурно-развлекательная программа «Искусство творить историю: картины усадебной жизни». Посетителей ждут c 18:00 до 20:00 в Служительском флигеле. Гостям покажут пятнадцатиминутные сценки, рассказывающие о музейных экскурсиях и костюмированных программах, которые проходят в усадьбе в предновогодний период», — добавляется в сообщении.

В атриуме Хлебного дома в «Царицыне» представят арт-проект «Великая коммуналка». Там также проведут музыкально-поэтический вечер, организованный студентами четвертого курса Московской театральной школы Олега Табакова.

В парке «Северное Тушино» состоится необычный музыкальный концерт. В демонстрационном зале подводной лодки Б-396 ученики детской музыкальной школы имени Н.С. Голованова под аккомпанемент аккордеона, гитары, флейты, кларнета и других музыкальных инструментов исполнят известные песни. В представлении примет участие и трио гусляров.

В парке «Митино» 3 ноября откроется выставка «Другая дверь». Автор экспозиции, художник Рубен Федоров прочтет тематическую лекцию «Графика — поиск смысла».

Гости «Коломенского» узнают, как на территории музея-заповедника издревле играли свадьбы. Для будущих молодоженов проведут индивидуальную экскурсию по залам дворца царя Алексея Михайловича, предназначенным для торжественных мероприятий. В концертном зале «Театральной хоромины» начнется музыкальная программа «Классика по выходным».

«В рамках акции «Ночь искусств» с 18:00 до 23:00 экспозиции музеев-заповедников «Царицыно» и «Коломенское», парка «Северное Тушино», усадеб Люблино и Измайлово, а также малые архитектурные ансамбли музея-усадьбы «Кусково» будут открыты для свободного посещения», — отмечается в сообщении.

«Ночь искусств» пройдет в столице в седьмой раз. Во всех округах города состоится более 250 бесплатных мероприятий.