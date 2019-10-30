РИАМО - 30 окт. С начала этого года в экономику подмосковного Солнечногорска инвестировали более 5 миллиардов рублей, в муниципалитете открылись свыше 1,2 тысячи предприятий, сообщил в интервью официальному порталу правительства Московской области глава городского округа Владимир Слепцов.

«В 2019 году в экономику округа уже инвестировано более 5 миллиардов рублей, создано 1,2 тысячи рабочих мест, реализуются свыше 60 инвестиционных проектов на сумму более 40 миллиардов рублей», - сказал Слепцов.

Он отметил, что с начала года в городском округе открылись свыше 1,2 тысячи предприятий. В числе крупных проектов – завод Mercedes, дистрибьютерский центр IKEA, международная продовольственная компания Barilla.

«Еще больше возможностей для развития Солнечногорска даст открытие индустриального парка «Есипово-2». Под его создание в собственность округа передано 285 гектаров федеральной земли», - добавил Слепцов.

В настоящее время в Солнечногорске действует индустриальный парк «Есипово». В апреле на его территории открылся первый в России автомобильный завод Mercedes.