РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 30 окт. Трое школьников из подмосковных Люберец победили в конкурсе фотографий в социальных сетях «Я с бабулей, я с дедулей», говорится в сообщении пресс-службы администрации Люберец.

В рамках реализации проекта губернатора Московской области «Активное долголетие в Подмосковье» в городском округе Люберцы прошел конкурс фотографий в социальных сетях «Я с бабулей, я с дедулей». 190 школьников стали его участниками.

«Из участников жюри выбрали 12 призеров и троих победителей. Ими стали: ученик 1 «А» класса лицея №15 Федор Волков, ученица 3 «А» класса гимназии №46 Варвара Шамарова, ученица 1 «Б» класса гимназии №24 Светлана Трутнева. Им вручены дипломы и подарки», - говорится в сообщении.