РИАМО - 30 окт. На этой неделе жителей Московского региона ждут морозные ночи, температура может упасть до отметки в минус 8 градусов, однако на выходных в Москву и Подмосковье придет потепление, сообщил РИАМО в среду представитель центра погоды «Фобос».

«В Московском регионе усиливается вторжение холодного воздуха. Сегодня и завтра температура будет ниже средних многолетних значений. Ближайшее две ночи в Москве температура отрицательная, мороз в Москве до минус 2-5 градусов, по области - минус 3-8 градусов», - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что к концу выходных погода заметно улучшится, в регионе станет теплее.

«К концу выходных, к 4 ноября не будет заморозков, температура может повыситься до плюс 4-10 градусов, что выше нормы на 4 градуса», - сказал собеседник агентства.

Синоптик добавил, что снег в регионе в начале выходных перейдет в дождь.