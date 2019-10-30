РИАМО - 30 окт. Автомобилистам следует быть предельно внимательными на подмосковных дорогах в связи с выпадением снега и образованием гололедицы, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Минтранс Подмосковья призывает всех участников дорожного движения быть внимательными на дорогах и соблюдать правила в связи с ухудшением погодных условий», - говорится в сообщении.

В настоящее время местами на территории Подмосковья наблюдаются осадки в виде снега с дождем. Возможно образование гололедицы.

В среду в Московском регионе при облачной с прояснениями погоде местами пройдет небольшой снег. Максимальная температура воздуха в столице составит от минус 1 до плюс 1 градуса, в Подмосковье - от минус 3 до плюс 2 градусов. Возможна гололедица. Порывы ветра местами будут достигать 18 метров в секунду.

На среду Гидрометцентр России объявил «желтый» уровень опасности погоды в Московском регионе из-за порывистого ветра.