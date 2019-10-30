РИАМО - 30 окт. В 2019 году семь перекрестков в подмосковном Солнечногорске оборудовали элементами безбарьерной среды, сообщил в интервью официальному порталу правительства Московской области глава городского округа Владимир Слепцов.

«В этом году семь перекрестков Солнечногорска стали доступнее для маломобильных граждан и гораздо удобнее для мам с колясками. Наша основная задача - сделать так, чтобы жителям было комфортно и безопасно передвигаться по городу», - сказал Слепцов.

Он пояснил, что на тротуарах сделали понижения в местах примыкания к проезжей части. Также на перекрестках установили пешеходные ограждения, нанесли термопластиковую разметку, на пешеходных переходах вмонтировали светодиодные катафоты (световозвращатели).

Мероприятия по организации безбарьерной среды в городском округе Солнечногорск выполнили за счет средств, полученных за победу в областной номинации премии губернатора «Прорыв года».