РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 30 окт. Маленькие жители деревни Путилково и микрорайона Павшинская Пойма подмосковного Красногорска, не посещающие детские сады, с января смогут ходить на развивающие занятия в школах, сообщила глава муниципалитета Эльмира Хаймурзина.

«На прошлой неделе на встрече с мамами и папами Путилкова договорились организовать для детей, не посещающих детские сады, дополнительные занятия на базе действующих школ микрорайона. Как и обещали, проработали программы для малышей 3-4 лет и детей 5-6 лет: вокал, хореография, рисование, физкультура, хоккей с мячом, мини-футбол, лего-конструирование, театральная студия, музыка и многое другое», – написала Хаймурзина в своем Instagram-аккаунте.

Она отметила, что занятия будут проходить дважды в неделю, по 2-3 часа с перерывами на отдых.

«Ждем от активных и инициативных родителей Путилкова предложений и пожеланий, параллельно вносим коррективы в муниципальный бюджет. Пилотный проект работы таких групп отработаем на базе школ Путилкова и Павшинской Поймы. Уже в январе ребята смогут пойти на развивающие занятия», – заключила Хаймурзина.