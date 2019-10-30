РИАМО - 30 окт. В следующем году в подмосковном Солнечногорске в новые квартиры переедут жильцы почти 20 аварийных домов, расположенных в микрорайоне Центральный и в поселении Менделеево, сообщил в интервью официальному порталу правительства Московской области глава городского округа Владимир Слепцов.

«В 2020 году жильцов 17 домов микрорайона Центральный в Солнечногорске расселят в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Все квартиры предоставят с муниципальной отделкой», - сказал Слепцов.

Он добавил, что также будет благоустроена прилегающая к новостройке территория, установлены детская и спортивная площадки, оборудованы парковки. На всех объектах создадут условия для маломобильных граждан.

Кроме того, расселят жильцов аварийного дома №7 на Институтской улице в городском поселении Менделеево. Жители получат 45 квартир в новостройке на улице Куйбышева.

В 2019 году показатели по расселению аварийного жилья на территории Подмосковья остаются самыми высокими среди всех российских регионов. По состоянию на 1 октября в Московской области расселено 9,69 тысячи квадратных метров аварийного жилья, хотя по целевому показателю 2019 года было заявлено 3,64 тысячи квадратных метров. Из аварийного жилья переехали 656 человек (по плану – 210 человек).