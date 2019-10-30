РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 30 окт. Учащиеся детской школы искусств №3 городского округа Люберцы Дарья Тодорова и Илья Сакулин стали первыми на II межрегиональном конкурсе-фестивале «Классика встречается с джазом» в номинации «Дуэт», сообщил глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий.

В конкурсе принимали участие школьники из Владимирской и Калужской областей, Тулы, а также Москвы и Московской области. Всего 45 человек.

«Поздравляю ребят с победой! Желаю еще не раз представлять честь округа на областных и всероссийских конкурсах», - сказал глава Люберец.

Он добавил, что Дарья Тодорова заняла также первое место в номинации «Сольное исполнение».