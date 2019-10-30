РИАМО - 30 окт. У столичных предпринимателей появилась возможность подать заявку на получение субсидий онлайн на mos.ru, раньше для получения субсидий нужно было обращаться в органы власти, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Столичный департамент предпринимательства и инновационного развития предоставляет 11 видов субсидий. По пяти из них теперь можно подать онлайн-заявку на портале mos.ru. Это заметно упростит весь процесс и сэкономит предпринимателям время», — отметила заместитель мэра Москвы — руководитель аппарата мэра и правительства Москвы Наталья Сергунина.

Онлайн можно оформить заявку на компенсацию затрат на приобретение оборудования для малого и среднего бизнеса, работающего как резиденты технопарков. Также можно получить субсидии на компенсацию затрат на участие в конгрессно-выставочных мероприятиях; компенсацию процентов по кредитам и лизинговых платежей резидентов технопарков; субсидии на возмещение части затрат на создание и развитие имущественного комплекса технопарка и индустриального парка.

Порталом mos.ru пользуются почти 8,8 миллиона человек, для них доступны более 330 услуг, для предпринимателей - более 100 услуг.