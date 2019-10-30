РИАМО - 30 окт. Центр организации дорожного движения столичного правительства предостерег водителей от поездок на летней резине из-за понижения температуры и выпадения снега.

«С первым снегом! А станет ли эта среда еще и Днем жестянщика, зависит только от вас. Не выезжайте на летней резине, держите дистанцию и будьте очень внимательны на дороге (мы все - и автомобилисты, и пешеходы - отвыкли от зимы)», - сообщается в Twitter-аккаунте ЦОДД.

Ранее на сайте «Метеоновости» сообщалось, что в среду в Московском регионе при облачной с прояснениями погоде местами пройдет небольшой снег. Максимальная температура воздуха в столице составит от минус 1 до плюс 1 градуса, в Подмосковье - от минус 3 до плюс 2 градусов. Возможна гололедица. Порывы ветра местами будут достигать 18 метров в секунду.

На среду Гидрометцентр России объявил «желтый» уровень опасности погоды в Московском регионе из-за порывистого ветра.