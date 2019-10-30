РИАМО - 30 окт. Жители Москвы и Московской области поделились в соцсетях своими впечатлениями от первого по-настоящему заметного снега, который выпал в регионе в среду.
Жительница подмосковного Щелкова svetok79 выложила в Instagram фотографии с заснеженной железнодорожной станции. На снимке девушка позирует в шапке и куртке с меховым воротником, который весь усыпан снежинками.
«Сегодня весь Instagram будет в прекрасных снежных фото. Я делюсь с вами этим прекрасным настроением, снег - это непередаваемые эмоции с детства. Скоро-скоро во всех дворах будут стоять снеговики, будем с детьми играть в снежки - самое чудесное время года», - рассказала пользовательница соцсети.
Жительница Мытищ tatarinot призналась, что наконец дождалась первого снега. Москвичка olyaden57 опубликовала фото с припорошенными снегом автомобилями и подписала его фразой «снежок соскучился по нам».
Ekaterinam30 из столичного Митина поделилась с подписчиками снимком с балкона. На фотографии запечатлено слово «утро», выведенное пальцем по снегу.
Jennishev из Подмосковья поздравил всех с первым снежным покровом.
«Первый снег у нас был, а вот покров - нет. Видно, что скоро растает. А пока - бело, чисто, снежно», - добавил пользователь.
Москвичка 1153teg показала в Instagram гортензию в снегу, добавив к посту хэштег #счастье. Заснеженные цветы и деревья сфотографировала и ngalina026.
«А у нас в Подмосковье первый снег! Впереди зима и Новый год!» - поделилась радостью женщина.
Пользователи соцсетей также рассказали, на что их вдохновляет первый снег.
«Все, пацаны, снег выпал!!! А это значит что? Правильно, освобождаем свои зимние куртки и шапки из заточения в пыльном шкафу и идем рисовать на машинах», - написала в Twitter москвичка с ником @Rege_chase.
На улице всё бело, и снег по щиколотку pic.twitter.com/V42ktjMXBL— #ThankYouWoojin (@Kim_purple_twt) October 30, 2019
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