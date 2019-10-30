РИАМО - 30 окт. Сотовые операторы смогут устанавливать в многоэтажках Москвы оборудование для 5G, это право будет закреплено постановлением правительства столицы, пишет газета «Известия».

«Департамент информационных технологий (ДИТ) Москвы готовит проект правил создания инфраструктуры для размещения телекоммуникационного оборудования в новостройках и домах, где намечен капитальный ремонт», — говорится в статье.

Правила предусмотрят размещение в доме оборудования и сетей нескольких интернет-провайдеров, выделение места для установки оборудования сотовой связи, в потенциале именно 5G. Сейчас подобных требований к застройщикам нет. Операторы вынуждены при подключении абонентов каждый раз прокладывать кабельные линии заново, это ухудшает внешний вид подъездов.

Замруководителя ДИТ Александр Горбатько отметил, что это повысит качество связи в столице и чем больше в доме будет операторов, тем сильнее будет конкуренция и ниже цены.

По новым правилам будет строиться и телекоммуникационная инфраструктура в домах, возводимых и по программе реновации.

При этом развертывание сети 5G в столице потребует большего количества базовых станций, чем 4G. Сотрудник одного из профильных федеральных ведомств отметил, что станции, возможно, придется устанавливать чуть ли не на каждом доме. Частоты в диапазоне 3,4–3,8 ГГц, которые связисты называют оптимальными для массового покрытия городов, пока недоступны в России, так как их использует Минобороны России.

В Госдуму также внесен законопроект, который разрешает операторам работать в жилых домах безвозмездно и без договоров с УК. Платить они будут лишь за такие дополнительные услуги, как доступ к электросетям.