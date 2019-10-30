РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 30 окт. Свыше 60 жителей подмосковного Красногорска прошли обследования в рамках акции, посвященной Всемирному дню борьбы против инсульта, в городской больнице №2 29 октября, сообщается в группе медучреждения в соцсети «ВКонтакте».

«Двадцать девятого октября в ГБУЗ МО КГБ №2 желающие прошли обследование и медицинское консультирование по программе диспансеризации. Услугой воспользовались более 60 человек», - говорится в сообщении.

Отмечается, что День открытых дверей был приурочен к Всемирному дню борьбы против инсульта.