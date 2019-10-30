РИАМО - 30 окт. Раздельный сбор отходов популяризуют в подмосковном Солнечногорске с помощью разноцветных урн, сейчас на территории муниципалитета их насчитывается 2,5 тысячи штук, сообщил в интервью официальному порталу правительства Московской области глава городского округа Владимир Слепцов.

«Для популяризации раздельного сбора отходов на территории округа установлено 2,5 тысячи разноцветных урн. Они смонтированы у социальных объектов, вблизи торговых точек, в общественных пространствах. Работу в этом направлении продолжим и в следующем году», - сказал Слепцов.

Он добавил, что в городском округе оборудовано более 400 контейнерных площадок для сбора отходов. По результатам мониторинга их эксплуатации региональный оператор расширил 26 площадок.

Глава напомнил жителям, что о фактах нарушения графика вывоза мусора можно сообщать по WhatsApp на номер +7 (916) 074-41-99 или по электронной почте ersolnechnogorsk@mail.ru.

С начала 2019 года Московская область перешла на новый стандарт сбора и переработки отходов. В настоящее время на контейнерных площадках мусор накапливается в серых баках для смешанных отходов и в синих баках, куда попадает предварительно разделенный жителями «сухой» мусор (бумага, металл, картон, пластик). Введение раздельного сбора отходов позволяет сократить объемы захоронения мусора на полигонах.