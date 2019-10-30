РИАМО - 30 окт. В рамках подготовки к празднованию 75-летия Великой Победы в подмосковном Солнечногорске проведут реконструкцию Советской площади, сообщил в интервью официальному порталу правительства Московской области глава муниципалитета Владимир Слепцов.

«В 2020-м реконструкция ждет Советскую площадь, которая давно нуждалась в благоустройстве. Также приведем в порядок прилегающие к площади улицы Почтовую и Советскую. Уверен, что 75-летие Победы городской округ Солнечногорск встретит в прекрасной форме», - сказал Слепцов.

Он добавил, что в рамках подготовки к памятной дате в муниципалитете проверили на наличие дефектов воинские памятники и захоронения. На территории округа их насчитывается более 60. Устранять выявленные недостатки будут в 2020 году.

«Именно от Солнечногорска началось контрнаступление советских войск, именно у нас был остановлен враг. И первостепенная задача для нас - подготовить округ к масштабным мероприятиям», - заключил Слепцов.

Ранее в Подмосковье стартовала подготовка к масштабному празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, которая будет отмечаться 9 мая 2020 года. К этой дате в регионе намерены восстановить все воинские памятники и облагородить воинские захоронения.