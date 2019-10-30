РИАМО - 30 окт. Ко Дню народного единства с 1 ноября в Москве на билбордах, остановочных павильонах и афишных стендах разместят 400 тематических плакатов, на домах-книжках будет включена праздничная архитектурно-художественная подсветка, сообщил в среду журналистам сотрудник пресс-службы комплекса городского хозяйства столицы.

Четвертого ноября в России отмечают День народного единства. Этот праздник был учрежден в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов.

«Уже с 1 ноября 2019 года на билбордах, остановочных павильонах и афишных стендах по всему городу будет размещено 400 праздничных плакатов в общегородском стиле с хештегом #мыедины», - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что в День народного единства, 4 ноября 2019 года, тематические праздничные видеоролики будут транслироваться на фасадах домов-книжек и на медиафасадах зданий №8 и №28 на Новом Арбате, а также на медиафасаде Центрального телеграфа.

По традиции на городских объектах будет включена тематическая архитектурно-художественная подсветка.

Кроме того, 7 ноября 2019 года к 78-й годовщине первого военного парада на Красной площади, который состоялся в 1941 году, будет обеспечено комплексное оформление Красной площади для проведения торжественного марша. В городе будут размещены 300 плакатов и тематические видеоролики на 30 цифровых билбордах и медиафасадах зданий.