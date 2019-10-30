РИАМО - 30 окт. Строительство двух детских садов и трех пристроек к школам стартует в подмосковном Солнечногорске в следующем году, сообщил в интервью официальному порталу правительства Московской области глава городского округа Владимир Слепцов.

«В 2020 году стартует строительство двух детских садов – в Солнечногорске и Поварове. В Поварове существующий детский сад по результатам технического обследования был признан аварийным, поэтому здесь вопрос строительства дошкольного учреждения стоит остро», - сказал Слепцов.

Он добавил, что в следующем году начнут возводить пристройки к школам в Поварове и Тимонове, а также пристройку к гимназии №6. Кроме того, ведется строительство новой школы на 1,1 тысячи мест в микрорайоне Рекинцо-2. Ввод объектов в эксплуатацию позволит решить проблему второй смены в муниципалитете.

В 2019 году в Солнечногорске ввели в эксплуатацию детский сад в Брехове. В настоящее время ведется капитальный ремонт в школе деревни Лунево. В следующем году запланирован капремонт школы в деревне Тимоново.

Кроме того, масштабный ремонт идет в домах культуры «Выстрел» и «Тимоново». Работы завершат в 2020 году. До конца текущего года в Центральной районной поликлинике Солнечногорска проведут ремонт и заменят лифты.