РИАМО - 30 окт. До конца 2019 года в подмосковном Солнечногорске завершат строительство дороги, которая соединит Пятницкое шоссе и автостанцию в обход Ленинградского шоссе, сообщил в интервью официальному порталу правительства Московской области глава городского округа Владимир Слепцов.

«Особо хочу отметить поистине историческое событие: сейчас ведется строительство новой автомобильной дороги, соединяющей Пятницкое шоссе и автостанцию Солнечногорского ПАТП. Жители просили об этом на протяжении нескольких лет. Строительство завершим до конца этого года», - сказал Слепцов.

По его словам, дорога позволит существенно разгрузить город, поскольку автобусы будут следовать по улицам 1-й Володарской и Набережной, не выезжая на Ленинградское шоссе.

Всего в 2019 году в Солнечногорске обновили 48 дорог общей протяженностью более 55 километров. В 2020 году запланирован ремонт не менее 50 дорог.