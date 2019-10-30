РИАМО - 30 окт. В деревне Игнатово Дмитровского городского округа обнаружен снаряд времен Великой Отечественной войны, боеприпас не представляет угрозы для жизнедеятельности, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Московской области.

«В 10:20 29 октября поступило сообщение об обнаружении предмета, похожего на снаряд времен ВОВ по адресу: Дмитровский городской округ, в районе деревни Игнатово. Угрозы жизни и жизнедеятельности населения нет», - говорится в сообщении.

На сайте добавляется, что на месте обнаружения боеприпаса выставлена охрана силами ОМВД Дмитровского городского округа. Изъятие и уничтожение боеприпаса запланировано на 30 октября.