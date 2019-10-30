РИАМО - 30 окт. Фонд содействия кредитованию малого бизнеса Москвы (Московский гарантийный фонд) снизил ставку поручительства по банковской гарантии для бизнеса до 0,5 процента годовых, с начала года представители малого и среднего бизнеса получили с помощью поручительства кредиты в объеме свыше 18 миллиардов рублей, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Гарантийный фонд выступает поручителем для субъектов малого и среднего предпринимательства, облегчая им работу с банками.

«Это еще один шаг в направлении улучшения условий для предпринимателей — участников госзаказа, поскольку банковские гарантии часто требуются малым компаниям для обеспечения участия в тендере, на исполнение контракта, на аванс и в других случаях. Поручительство фонда закрывает до 70 процентов от суммы банковской гарантии и существенно облегчает задачу получения этого банковского продукта», — сказал руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.

Директор Московского гарантийного фонда Антон Купринов отметил, что первые сделки со сниженной ставкой поручительства уже одобрены.

«Среди них поставки малыми компаниями измерительного оборудования для химического анализа и металлообработки, оборудования для атомных станций. Более того, мы идем на одобрение лимита по этому продукту сразу на значительную сумму, исходя из параметров и особенностей контракта, чтобы постепенно, по мере необходимости, предприниматель мог в течение всего срока поставок товаров или услуг выбирать поручительства и получать банковские гарантии без повторного прохождения процедуры подачи заявки», — добавил Купринов.

Поддержка фонда предоставляется зарегистрированным в Москве компаниям с годовым оборотом до двух миллиардов рублей и до 250 человек сотрудников, с положительными финансовыми результатами и деловой репутацией. Средний размер поручительства — 20 миллионов рублей, а максимальный — до 100 миллионов рублей.