РИАМО - 30 окт. Главное управление МЧС России по Москве предупредило жителей и гостей столицы о гололедице и налипании мокрого снега на проводах, неблагоприятные метеоусловия продлятся до 10:00, сообщается на сайте ведомства.

«По прогнозам синоптиков Росгидромета, до 10 часов среды местами в городе Москве ожидается отложение (налипание) мокрого снега на деревьях и проводах, на отдельных участках дорог гололедица», - говорится в сообщении.

При гололедице спасатели посоветовали автомобилистам значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств. Также следует избегать внезапных маневров – обгонов, перестроений и опережений.

Всем, кто находится на улице, необходимо проявлять внимательность и осторожность.