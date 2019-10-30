РИАМО (КОРОЛЕВ) - 30 окт. Начальник отдела Национального центрального бюро Интерпола ГУ МВД России по Московской области подполковник полиции Денис Медведев примет жителей Королева 1 ноября, говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Королеву.

«Первого ноября состоится прием граждан начальником отдела Национального центрального бюро Интерпола ГУ МВД России по Московской области подполковником полиции Денисом Медведевым по вопросам, относящимся к компетенции органов внутренних дел», – говорится в сообщении.

Встреча пройдет с 16:00 до 18:00 в здании УМВД России по городскому округу Королев по адресу: проспект Королева, дом № 6Д.

Записаться на прием можно по телефонам: 8(495)511-51-00, 8(495)511-36-52.