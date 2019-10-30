РИАМО - 30 окт. В предпоследний день октября Москву накрыли осадки в виде мокрого снега, многие прохожие спасаются от снега под зонтами, передают в среду корреспонденты РИАМО.

На востоке столицы утром мокрый снег шел вперемешку с дождем. На автомобилях образовался снежный покров, также снег можно увидеть на газонах. Водители первый раз в этом сезоне достали щетки и чистят свои машины от снега. Аналогичная картина наблюдается в Юго-Восточном, Северном и других округах Москвы.

Кроме того, на столичных улицах стали появляться оранжевые ящики с противогололедными материалами.

Ранее на сайте «Метеоновости» сообщалось, что в среду в Московском регионе при облачной с прояснениями погоде местами пройдет небольшой снег. Максимальная температура воздуха в столице составит от минус 1 до плюс 1 градуса, в Подмосковье - от минус 3 до плюс 2 градусов. Возможна гололедица. Порывы ветра местами будут достигать 18 метров в секунду.

На среду Гидрометцентр России объявил «желтый» уровень опасности погоды в Московском регионе из-за порывистого ветра.