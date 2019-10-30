РИАМО – 30 окт. В 2020 году Московский экспортный центр профинансирует участие столичных компаний в 17 иностранных выставках, за полтора года центр уже профинансировал участие в выставках за рубежом около 720 компаний города, сообщил РИАМО заместитель генерального директора Московского экспортного центра Алексей Коломейчук.

«На будущий год мы планируем финансировать участие в 17 выставках за рубежом. Пока определяются направление и отраслевой разрез выставок. Обычно мы отбираем около 15 компаний на каждую выставку, потому что на выставке делается единый стенд, чтобы это не было скучно и хорошо воспринималось», - сказал Коломейчук.

Он добавил, что за прошедшие полтора года Московский экспортный центр профинансировал участие в иностранных выставках около 720 столичных компаний.

Автономная некоммерческая организация «Московский экспортный центр» содействует столичным компаниям в выстраивании каналов сбыта и наращивании объемов экспорта. Для этих целей проводятся выставки, выпускается экспортный каталог, а также используются другие маркетинговые, финансовые и консалтинговые инструменты.