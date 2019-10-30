РИАМО - 30 окт. На улицах Москвы, где в этом году проходили работы по благоустройству, начинается осенняя высадка деревьев, морозостойкие и неприхотливые растения высаживают в ночное время, чтобы не тревожить горожан, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

В ночь с 30 на 31 октября приступят к озеленению улицы Школьной в Таганском районе. Там появится 30 вязов. По данным комплекса городского хозяйства города Москвы, всего этой осенью и в начале зимы на благоустроенных улицах, площадях и в переулках высадят около 1,2 тысячи деревьев-крупномеров.

«Деревья высаживают в ночное время, чтобы не нарушать дорожного движения и не создавать неудобств для горожан. На Озерковской набережной и на Центральном проспекте во время работ будет временно ограничиваться движение по крайней полосе. Это необходимо для подвоза крупномеров и установки техники», — сказал представитель пресс-службы комплекса городского хозяйства города Москвы.

Он добавил, что на Школьной улице, ставшей пешеходной, ограничений не потребуется.

На Озерковской набережной планируется посадить шесть крупномеров – вязов и черемух. Центральный проспект украсят 250 кленов и лип. Это неприхотливые растения, хорошо подходящие для городской среды.

Новые деревья сажают в посадочные ямы с плодородным грунтом. На дне ям уложен специальный дренажный слой из керамзита — он не дает корням гнить. Стволы укрывают тростниковой оплеткой, которая защищает их от механических повреждений. Приствольный круг засыпают древесной щепой, чтобы утеплить корневую систему и предотвратить попадание туда грязи и противогололедных материалов.

Деревья подбирались специально для каждой улицы согласно концепции благоустройства. Учитывался общий облик уличного пространства и смена цвета листьев в разные времена года.

В этом году деревья будут высаживать до середины декабря. Поздняя осень и начало зимы — оптимальное время для высадки крупномеров высотой семь — 10 метров. В это время они уже находятся в состоянии покоя и легче переносят транспортировку и пересадку.