РИАМО - 30 окт. Предстоящим днем столичный регион будет находиться в тыловой части циклона, что даст в Москве и Подмосковье небольшой снег, температура в столице может опуститься до минус 1 градуса, в области до минус 3, сообщается на сайте «Метеоновости».

«При облачной с прояснениями погоде местами пройдет небольшой снег. Максимальная температура воздуха в Москве от минус 1 до плюс 1, по области от минус 3 до плюс 2 градусов. Условия для гололедицы. Ветер северо-западный 7-12 метров в секунду, местами с порывами до 18 метров», - говорится в сообщении.

Атмосферное давление в середине дня составит 747 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 70%.

Синоптики отмечают, что в такую погоду даже здоровые люди могут почувствовать дискомфорт. Причина тому - переутомление, снижение защитных сил организма. Нелегко приходится и метеозависимым людям.

«В группе риска люди, страдающие хроническими заболеваниями бронхов и легких, суставов и позвоночника. Из-за порывистого ветра у людей с нервными расстройствами может ухудшиться самочувствие, нередко возникает чувство беспричинной тревоги и беспокойства», - заключили синоптики.