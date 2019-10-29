РИАМО - 29 окт. Предоставление госуслуги «Оформление паспорта колористического решения фасадов зданий, строений, сооружений в городе Москве» с 31 октября будет производиться только в обновленном электронном формате, говорится в сообщении пресс-службы Москомархитектуры.

«Благодаря модернизации сокращен срок представления государственной услуги до 17 рабочих дней. Расширен выбор возможных колористических решений для типовых серий домов в соответствии с альбомом типовых колористических решений», - сказал главный архитектор Москвы, первый заместитель председателя Москомархитектуры Сергей Кузнецов.

Он добавил, что модернизирована и форма заявления на получение этой услуги в исключительно электронном виде.

Систематизирован состав предоставляемой заявителем информации, а также комплект документов, необходимых для получения государственной услуги, обновлен формат их предоставления.

Получение государственной услуги «Оформление паспорта колористического решения фасадов зданий, строений, сооружений в городе Москве» доступно на официальном сайте мэра Москвы (mos.ru) в разделе «Услуги».