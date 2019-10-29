РИАМО - 29 окт. Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области приглашает производителей Подмосковья 6 ноября принять участие в семинаре «Специфика маркетинговых исследований рынков зарубежных стран», говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Московской области.

«В ходе мероприятия участники изучат специфику спроса конечных пользователей, научатся оценивать потенциал иностранных рынков и надежность предполагаемого партнера или дистрибутора», – сказал заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов

Семинар поможет узнать, как и какими инструментами можно провести эффективный сбор данных по зарубежным рынкам, а также оптимизировать расходы на маркетинг и соизмерять эффективность мероприятий с затрачиваемыми ресурсами», добавил он.

Ведущий семинара Сергей Алекшин раскроет сферу построения каналов дистрибуции, изучения цепочки добавленной стоимости. Полученные знания позволят подготовиться к выходу на иностранные рынки и решительно действовать в иностранной конкурентной среде и завоевывать доверие потребителей за пределами отечественных рынков.

Для очного участия в семинаре необходимо до 1 ноября включительно заполнить регистрационную форму по следующей ссылке. (https://forms.gle/xDCfLYhxWUe8R98V7)

Участие в семинаре бесплатное. Адрес проведения: Московская область, городской округ Красногорск, БЦ «Кубик», бульвар Строителей, дом 4, корпус 1, секция «В», 11 этаж.