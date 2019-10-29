РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 29 окт. Житель подмосковного Дзержинского написал главе городского округа Людмиле Ивановой о том, что ветеранам труда не выплачивают денежную выплату в размере 200 рублей, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

Во вторник в ДК «Энергетик» состоялась встреча главы городского округа Дзержинский Людмилы Ивановой с жителями. Один из жителей написал главе и поинтересовался, почему ветеранам труда не платят по 200 рублей, как это делают в Москве.

«Ветераны труда получают у нас ежемесячную денежную поддержку в соответствии законодательством Московской области. В этом году она составила 156 рублей. Также они получают ежемесячную денежную компенсацию расходов по оплате услуг местных телефонных соединений в размере 220 рублей», - сказала заместитель начальника управления соцзащиты Дзержинского Людмила Томилина.