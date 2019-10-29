РИАМО - 29 окт. В Москве подвели итоги ежегодной премии «Лидер конкурентных закупок», в номинации «За вклад в развитие регулирования конкурентных закупок» награжден заместитель председателя комитета по конкурентной политике Московской области Максим Фатин, говорится в сообщении пресс-службы комитета.

«Премия «Лидер конкурентных закупок» учреждена в 2012 году для привлечения внимания к наиболее значимым проектам в области закупок. Ежегодно в конкурсный отбор включаются сотни номинантов, чтобы получить экспертную оценку своих достижений в сфере закупок и обменяться опытом с коллегами», - отмечается в материале.

Кроме Фатина, награды также был удостоен Рамиль Маннапов из ПАО «Татнефть», ему присвоили звание «Профессионал конкурентных закупок». Также за лучшее освещение закупочной деятельности в СМИ награжден Олег Сапожков из ИД «Коммерсант».

Всего в этом году было подано 220 заявок со всей страны.

Компанией года в области конкурентных закупок стала группа НЛМК, а лидерами инноваций торгово-закупочной деятельности стали ООО «РусВинил» и группа компаний ПИК. Также в номинации «Экономическая эффективность закупочных операций» победителем стала группа ЧТПЗ, а в номинации «Лучшая система работы с поставщиками» — ПАО «Северсталь».

Лидером диджитализации закупочных процессов признали ФТС «Пятерочка» (X5 RETAIL GROUP). При этом лучшие е проекты модернизации бизнес-процессов в закупках остались за ПАО «МегаФон» и ПАО «СИБУР Холдинг».

Лидер импортозамещения - АО «Кронштадт технологии». Развитие потенциала команды отметили за ПАО «ММК».