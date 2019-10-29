РИАМО - 29 окт. В рамках XI ежегодной конференции «Антимонопольное регулирование в России» вице-губернатор Московской области – руководитель администрации губернатора региона Александр Чупраков рассказал о развитии системы закупок Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы комитета по конкурентной политике Московской области.

Во вторник состоялась XI ежегодная конференция «Антимонопольное регулирование в России», организованная Ассоциацией антимонопольных экспертов и газетой «Ведомости» при поддержке Федеральной антимонопольной службы. Чупраков рассказал о развитии системы закупок Подмосковья в рамках исполнения нацпроектов. Особое внимание он уделил цифровизации в регионе.

«Крайне важно, чтобы система закупок была прозрачной», – сказал Чупраков.

Система государственных закупок в Московской области включает несколько взаимосвязанных подсистем, позволяет обеспечить мониторинг и контроль всех этапов, от стадии планирования до исполнения контрактов.

С апреля 2018 года в Московской области успешно функционирует электронный магазин для закупок малого объема. За полтора года работы электронного магазина Московской области экономия бюджетных средств составила 2,7 миллиарда рублей.

Также в регионе создан портал исполнения контрактов (ПИК ЕАСУЗ), который позволяет обеспечить прозрачность процесса исполнения контрактов. Само устройство системы предотвращает совершение нарушений и повышает дисциплину исполнения контрактов.

«Внедрив систему и постоянно ее совершенствуя, мы добились того, что в Московской области минимальное количество контрактов с истекшим сроком исполнения, около 7%. По этому показателю регион занимает первое место среди субъектов Российской Федерации», – добавил Чупраков.

В пленарной сессии «Национальный план развития конкуренции и/или национальные проекты» также приняли участие глава ФАС России Игорь Артемьев, заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов, руководители объединений предпринимателей «Деловая Россия» и «Опора России» Алексей Репик и Александр Калинин.