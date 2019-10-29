РИАМО - 29 окт. Строительство офисного здания с подземной автостоянкой, расположенного на улице Маршала Неделина, завершилось в Одинцове, говорится в сообщении в пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.

Объекту выдано заключение о соответствии требованиям проектной документации (ЗОС).

«Общая площадь здания с подземным паркингом составляет 13 тысяч квадратный метров», – сказал руководитель Главгосстройнадзора Артур Гарибян.

Согласно проекту, здание разделено на несколько функциональных зон. В подвальном этаже обустроена подземная парковка на 36 машино-мест.

На первом этаже предусмотрены помещения для магазинов непродовольственных товаров и ресторана на 50 посадочных мест.

На втором этаже будут размещены магазины, а на остальных, с третьего по девятый – офисные помещения.

Застройщиком объекта является ООО «УК «Аркада Строй».