РИАМО - 29 окт. Forbes впервые оценил надежность российских застройщиков и составил список из 20 компаний, в рейтинг вошли 13 фирм, работающих в Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики региона.

В список вошли группы компаний «ПИК», Etalon group, «ЛСР», «Брусника», «Самолет», «ФСК», «Гранель», «Инград», «Абсолют», «Концерн ЮИТ», «Кортрос», «МИЦ», MR Group.

«Московская область традиционно вводит в эксплуатацию большой объем жилья. На строительные компании, вошедшие в список Forbes, приходится около трети от общего объема ввода жилой недвижимости за 2016-2018 годы», − сказала министр жилищной политики Московской области Инна Федотова.

Для того, чтобы определить самых надежных застройщиков, сотрудники Forbes взяли из Единого реестра застройщиков 100 крупнейших компаний по объему ввода жилья за 2016–2018 годы. Специалисты портала dataflat.ru на основании данных Росреестра и прайс-листов застройщиков составили выборку 30 крупнейших девелоперов по выручке.

В итоге получился список из 20 компаний, выручка которых от продажи недвижимости за 2016–2018 годы превысила 50 миллиардов рублей.

При формировании рейтинга учитывались также показатели прозрачности работы компании и отсутствие задержек ввода объектов в эксплуатацию.