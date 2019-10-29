РИАМО - 29 окт. Торжественная выписка мамы с тремя новорожденными малышами прошла во вторник в Коломенском перинатальном центре, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Подмосковья.

В семье из Каширы, сразу ставшей многодетной, две девочки и мальчик стали первенцами. Они родились 24 сентября.

«Малыши появились на свет с интервалом в одну минуту. Вес детей при рождении составил 1,65, 2,2 и 1,6 килограмма. В течение первых суток новорожденные находились под пристальным вниманием врачей-неонатологов и реаниматологов», - сказал исполняющий обязанности главврача Коломенского перинатального центра Игорь Хазов.

Он добавил, что дальнейшее наблюдение и лечение было продолжено специалистами отделения патологии недоношенных детей, где до самой выписки они находились вместе с мамой. Проведя в перинатальном центре немногим больше месяца, детишки отправились домой с весом 2,62, 3,36 и 2,65 килограмма соответственно.

Первые документы на малышей родители получили еще до выписки, непосредственно в стенах перинатального центра. Также молодой семье вручили поздравительный конверт от губернатора Московской области Андрея Воробьева и денежную выплату в рамках программы «Я родился в Подмосковье».

«Хочу выразить огромную, безграничную благодарность врачам Коломенского перинатального центра, которые помогли сохранить мою беременность, провели операцию кесарева сечения и выходили моих крох. С порога я была приятно удивлена радушием и приветливостью персонала», - поделилась впечатлениями молодая мама.

Отметим, что в последний раз в Коломне тройня была зарегистрирована в 2018 году. Всего же за последние десять лет в городском округе одновременно трое детей рождались в семьях шесть раз: в 2011, 2012, 2014, 2015, 2018 и в 2019 годах.