РИАМО - 29 окт. Главное управление региональной безопасности Московской области предупреждает жителей о мошенничестве в интернете и призывает не идти на поводу у аферистов, говорится в сообщении пресс-службы ГУРБ.

«Некоторые виды мошенничества, ранее имевшие место быть в реальной жизни, успешно используются в интернете. К примеру, теория «шести кошельков» сегодня работает в Сети не хуже, чем рассылаемые 30 лет назад «письма счастья», – говорится в сообщении.

Например, человек получает письмо с предложением отправить в каждый из шести кошельков по сто рублей. Затем, по уже готовому шаблону он должен создать такое же послание и распространить его в интернете. А так как последним, шестым номером будет вписан уже собственный номер электронного кошелька, то вложенные деньги якобы не только окупятся, но и принесут огромную прибыль.

Обман, казалось бы, очевиден, но некоторые люди живут по принципу: «Если обманули меня, то почему бы мне не обмануть другого?». Такие граждане составляют письмо рекомендованного вида и отправляют его дальше, тем самым, принимая участие в интернет-мошенничестве. Впрочем, заработать при этом у них обычно не получается.