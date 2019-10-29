РИАМО - 29 окт. Министерство жилищной политики Московской области выдало разрешение на ввод в эксплуатацию пяти корпусов жилого комплекса «Новые Снегири» в городском округе Истра, говорится в сообщении пресс-службы министерства.

«Разрешения на ввод получили корпуса 13, 14, 15, 16, 17, входящие в состав ЖК «Новые Снегири», расположенного в городском округе Истра в селе Рождествено, благодаря чему были восстановлены права 953 граждан», − сказала министр жилищной политики Подмосковья Инна Федотова.

Застройщиком объекта выступило ООО «Истринские Дали».

Строительство жилых домов переменной этажности (7-8-9 этажей) началось в 2015 году. Первоначальный срок ввода объекта в эксплуатацию, март 2019 года, был нарушен из-за несоблюдения темпов выполнения строительных работ.