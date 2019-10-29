РИАМО - 29 окт. Из-за дорожных работ на улице Дыбенко в Москве было временно затруднено движение, в частности, рабочая техника мешала проезду общественного транспорта, однако провала грунта не было, сообщил РИАМО во вторник сотрудник пресс-службы ЦОДД.

«Провала грунта зафиксировано не было. На улице Дыбенко проводились дорожные работы, техника временно мешала проезду общественного транспорта. В настоящее время движение транспорта свободное», - сказал собеседник агентства.

Ранее представитель пресс-службы «Мострансавто» сообщил РИАМО, что подмосковных Химках возник коллапс с маршрутом 344, из-за погоды и ремонтных работ автобусы следовали с опозданиями.