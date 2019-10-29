РИАМО - 29 окт. Московская область примет участие в Международной акции, приуроченной ко Всемирному дню недоношенных детей, здания региона подсветят фиолетовым цветом, который символизирует надежду, сострадание и открытость, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства региона.

«В поддержку проведения Международной акции, приуроченной ко Всемирному Дню недоношенных детей, 17 ноября 2019 года здания администраций, культурно-исторические здания в десяти муниципалитетах Московской области будут подсвечены фиолетовым цветом», — сказал министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

По инициативе Европейского фонда заботы о новорожденных пациентах (EFCNI) 17 ноября более чем в 200 странах мира отмечают Всемирный день недоношенных детей, привлекая к проблеме внимание свыше 2,5 миллиардов человек.

Для освещения проблемы реализуются проекты с подсветкой известных зданий и сооружений фиолетовым цветом в знак поддержки Международного дня недоношенных детей.

Фиолетовый цвет является официальным цветом EFCNI и благотворительного фонда помощи недоношенным детям «Право на чудо». Он символизирует надежду, сострадание и открытость.