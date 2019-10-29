РИАМО - 29 окт. Сведения в отношении ООО «НАКФФ» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков по факту уклонения от заключения контракта на проведение лабораторных исследований, говорится в сообщении пресс-службы управления Федеральной антимонопольной службы по Московской области.

Ведомство рассмотрело сведения, представленные ГБУЗ МО «Психиатрическая больница № 2 имени В.И. Яковенко», в отношении ООО «НАКФФ».

«В регламентированный срок ООО «НАКФФ» не представило подписанный электронной цифровой подписью <…> проект контракта и документ об обеспечении его исполнения, в связи с чем учреждению поступило уведомление об уклонении общества от заключения контракта на выполнение на проведение лабораторных исследований», – говорится в сообщении.

На заседании комиссии УФАС фирма не представила доказательства наличия объективных причин для неподписания проекта контракта в установленные законом сроки.

Выслушав доводы лиц, участвовавших в рассмотрении сведений, и изучив представленные доказательства, управление пришло к выводу, что сведения в отношении ООО «НАКФФ» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков.