РИАМО - 29 окт. За три года в Мытищах, Пушкине, Сергиевом Посаде и Подольске зарегистрировали 52 тысячи домов и дач, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Подмосковья.

Как отметил министр имущественных отношений Московской области Владислав Коган, эти дома и дачи принесут дополнительные 234 миллиона рублей в местные бюджеты.

«На прошлой неделе прошли встречи с председателями СНТ данных городских округов, на которых представители государственных структур рассказали об упрощенной регистрации объектов по «дачной амнистии», переводе садовых домов в жилые, лицензировании скважин и ответили на другие имущественные вопросы», — говорится в сообщении.

Коган рассказал, что в Мытищах, Пушкине, Сергиевом Посаде и Подольске насчитывается порядка 1,3 тысячи СНТ и свыше 117 тысяч садоводов.

За три года в Мытищах зарегистрированы почти 12 тысяч объектов, из которых 2,5 тысячи были поставлены на учет в 2019 году, в Пушкинском округе – более 13 тысяч, из которых 2,5 тысячи - в текущем году, в Сергиевом Посаде – почти 19 тысяч домов и дач, в том числе почти 3,5 тысячи зарегистрированных в 2019 году, а в Подольске — более 8,4 тысячи, из которых 1,8 тысячи поставлены на учет в этом году.

Регистрация домов и дач необходима для того, чтобы защитить собственность, поскольку дом, не имеющий оформленного права собственности, считается самостроем и может быть снесен по решению суда или стать предметом внимания мошенников.

Кроме того, зарегистрированные объекты – это налоги в местные бюджеты. Так, от легализации недвижимости за 3 года бюджет Мытищ пополнится на 53 миллиона рублей в год, бюджет Пушкинского округа – на 59 миллионов рублей, Сергиево-Посадский округ получит 85 миллионов рублей, а Подольск – 37 миллионов рублей.

Тем не менее на территории Мытищ остаются более 5,7 тысячи незарегистрированных домов. В Пушкинском городском округе – свыше 5,8 тысячи, в Сергиево-Посадском округе – более 9 тысяч, а в Подольске - почти 6,5 тысяч.

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