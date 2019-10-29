РИАМО - 29 окт. Рабочая группа при Архитектурной комиссии Подмосковья одобрила авторскую идею архитектурно-художественного решения реконструкции стадиона в подмосковном Пушкине, говорится в сообщении пресс-службы Мособлархитектуры.

«В городе Пушкино на земельном участке площадью порядка 3 гектаров планируется реализовать комплекс мероприятий по реконструкции и модернизации существующего стадиона «Пушкино». Стадион пользуется большой популярностью как у профессиональных спортсменов, так и у любителей, ежедневно здесь занимаются более 800 человек», — сказал председатель комитета по архитектуре и градостроительству Московской области Владислав Гордиенко.

Он добавил, что, помимо замены покрытия футбольного поля, проектом предусматривается создание нового легкоатлетического ядра для занятий баскетболом и волейболом, сектора для прыжков в длину, беговых дорожек, а также комплекса помещений для занятий в новом спортивном корпусе.

Покрытие существующего футбольного поля заменят на современное с технологией, обеспечивающей подогрев в холодное время суток. Также заменят трибуны, максимальная вместимость которых составит 1 тысячу мест. Здание нового корпуса расположено таким образом, чтобы визуально скрыть игровое ядро стадиона как от городской магистрали, так и от жилой застройки.

«В рамках заседания рабочей группы при Архитектурной комиссии Московской области одобрена авторская идея архитектурно-художественного решения реконструкции стадиона. Объемно-пространственная композиция отличается простотой и лаконичностью формы. Выбранные авторами стилистические решения создают единый архитектурный ансамбль спортивного комплекса», - отметила главный архитектор Московской области Александра Кузьмина.

В новом корпусе будут тренажерный зал, раздевалки и душевые, медицинские кабинеты, блок физиотерапевтического обслуживания с массажным кабинетом, криосауна, инфракрасная кабина и другие помещения. Общая площадь помещений нового спортивного корпуса составит более 1 тысячи квадратных метров.