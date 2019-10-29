РИАМО - 29 окт. В Московском областном суде прошло награждение победителей конкурсов профессионального мастерства за 2018 год «Судья года Подмосковья» и «Лучший по профессии», ежегодно проводимых в Московской области среди судей и работников аппаратов судов, говорится в сообщении пресс-службы управления по обеспечению деятельности мировых судей региона.

В церемонии награждения принял участие начальник управления по обеспечению деятельности мировых судей Московской области Евгений Сидорук.

«За почетное звание «Судья года Подмосковья» соревновались судьи Московского областного суда и Арбитражного суда Московской области по судебным коллегиям, председатели и судьи районных (городских) и гарнизонных военных судов, мировые судьи Московской области», — говорится в сообщении.

Победителем конкурса «Судья года Подмосковья» среди 334 мировых судей признана мировой судья судебного участка №105 Лотошинского судебного района Юлия Соломасова.

За звание «Лучший по профессии» боролись служащие аппаратов судов и судебных участков мировых судей Московской области. В этом разделе были представлены номинации «Начальник отдела», «Помощник судьи», «Консультант» и «Секретарь судебного заседания» аппарата Московского областного суда, «Начальник отдела», «Помощник судьи» и другие.

Для работников аппаратов мировых судей области были предложены следующие номинации: «Руководитель аппарата мирового судьи», «Секретарь судебного заседания аппарата мирового судьи» и «Секретарь суда аппарата мирового судьи».

Победителями конкурса «Лучший по профессии» среди работников аппаратов мировых судей стали: в номинации «Руководитель аппарата мирового судьи» - руководитель аппарата мирового судьи №276 Щелковского судебного района Любовь Ермакова; в номинации «Секретарь судебного заседания» - секретарь судебного заседания аппарата мирового судьи №272 Шатурского судебного района Анна Ефремова. Лучшим секретарем суда стала работник аппарата мирового судьи №15 Волоколамского судебного района Екатерина Сенина.

Победители получили дипломы, их поздравил председатель Московского областного суда Алексей Харламов.