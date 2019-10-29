РИАМО – 29 окт. Актер сериалов «Товарищи полицейские» и «Мент в законе», 24-летний Василий Шендаров обокрал офис «Билайна» в подмосковном Голицыне, сообщает kp.ru.

Молодой человек в последнее время работал в офисе «Билайна» в подмосковном Голицыне. 17 октября он пришел на работу в последний раз и через пару часов покинул офис, прихватив полмиллиона рублей из сейфа.

«Пропажу обнаружили примерно через час, просмотрели записи камеры и стали ему звонить, но не смогли дозвониться, он то не брал трубку, то телефон был выключен», — сказал менеджер офиса.

В итоге на актера написали заявление, и вечером того же дня он пришел в полицию каяться в содеянном. В его отношении возбуждено уголовное дело за кражу в крупном размере.