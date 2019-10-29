РИАМО - 29 окт. Карантин по бешенству животных объявили на одной из улиц Дубны, там запрещается проводить выставки домашних питомцев и торговать ими, соответствующее постановление губернатора Московской области имеется в распоряжении РИАМО.

«Установить с даты подписания (28 октября 2019 года – ред.) настоящего постановления ограничительные мероприятия (карантин), запретив проведение выставок собак и кошек, выводки и натаски собак, торговлю домашними животными, вывоз собак, кошек и диких животных за пределы карантированной территории, в границах неблагополучного по бешенству животных улицы Новоподберезской города Дубна городского округа Дубна», – говорится в тексте документа.

Из-за карантина запрещен отлов и вывоз домашних животных за пределы угрожаемой зоны в границах территории городского округа.

Бешенство – смертельно опасное заболевание. В случае укуса, оцарапания и ослюнения животным необходимо немедленно обращаться за медицинской помощью для антирабического лечения вакциной, которая вырабатывает высокий уровень иммунитета против бешенства.