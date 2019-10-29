РИАМО - 29 окт. Появился новый вид телефонного мошенничества, аферисты выдают себя за адвокатов из министерства юстиции Российской Федерации, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления региональной безопасности Московской области.

Схема обмана достаточно проста. Раздается телефонный звонок и неизвестные, представляясь сотрудниками правоохранительных органов, сообщают, что человек стал потерпевшим по уголовному делу. При этом псевдослужители закона обнадеживают гражданина возможностью возместить стоимость услуг адвоката, а также получением моральной компенсации.

«Для этого, как правило, предлагается направить в Минюст России или другие ведомства заявление о предоставлении бесплатного государственного защитника для представления интересов в уголовном процессе. После на связь уже выходит некто, выдающий себя за адвоката, и под различными предлогами сообщает о необходимости перевода ему денег через платежные системы», – говорится в сообщении.

В настоящее время по данному факту проводится проверка, результаты которой контролирует Генеральная прокуратура РФ.