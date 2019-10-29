РИАМО - 29 окт. Фестиваль «Сырная гонка», который прошел в минувшие выходные в подмосковном Щелкове, за три дня посетили порядка 11 тысяч человек, говорится в сообщении пресс-службы министерства потребительского рынка и услуг Московской области.

«Сырная гонка» закончилась. За три дня фестиваля его посетили порядка 10,5 тысяч человек. Победители соревнований получили медали и главный приз 6 килограммовую головку сыра от Олега Сироты, а сыровары продали более 4 тонн сыра», – сказал министр потребительского рынка и услуг региона Владимир Посаженников.

На фестивале свою продукцию представили 25 производителей сыра из Московской, Тверской, Липецкой, Ивановской, Орловской, Смоленской, Вологодской, Владимирской, Брянской, Орловской, Костромской областей, Алтайского края, Республики Адыгея, Республики Марий Эл и не только.

«Если говорить о подмосковных сыроварах и их продукции – это такие бренды как: истринский твердый сыр, буратта из Люберец, козий сыр из Дмитрова, горгонзола из Орехово-Зуевоа, камамберы из Чехова и Королева, валансе из Серпухова», – отметил министр.

Спрос на продукцию был настолько высоким, что после первого дня мероприятия витрины опустели – сыроварам пришлось подвозить продукцию трижды.

«Это говорит о том, что интерес к подобным мероприятиям есть как со стороны жителей Московской области, так и со стороны участников. Для жителей – это возможность провести время с семьей и приобрести натуральную, эксклюзивную продукцию по приемлемым ценам. Для сыроваров – возможность презентовать и реализовать свой товар без посредников», – заключил министр.