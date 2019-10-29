РИАМО - 29 окт. Станция Солнцевской линии «Деловой центр» на один день стала площадкой для проведения уникального молодежного фестиваля уличных культур «Метро Индастриалс», передает корреспондент РИАМО.

В фестивале приняли участие лучшие атлеты страны, которые соревновались между собой в футбольном фристайле, скалолазании, смешанных боевых искусствах, BMX, велофристайле и панне. Спортивные конструкции для этого разместили прямо на платформе станции. Вход для зрителей был по приглашениям.

В рамках мероприятия были проведены турниры на звание чемпионов «Метро Индастриалс», а также соревнования в формате cash of tricks, где сумму вознаграждения за каждый трюк определяли судьи.

Фестиваль состоялся при поддержке Московского метрополитена, департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города и комитета общественных связей и молодежной политики Москвы.