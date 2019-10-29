РИАМО - 29 окт. Участники регионального семинара «Экспортная электронная торговля – выход на многомиллионные рынки» подписали первые два договора при содействии Фонда ВЭД на размещение товаров на eBay и Amazon, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Московской области.

Еще несколько товаропроизводителей Подмосковья подали заявки через фонд, они вскоре будут подтверждены.

«Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области оказывает целый комплекс мер поддержки для товаропроизводителей Московской области», – сказал заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов.

Он добавил, что фонд компенсирует затраты для экспортных компаний Подмосковья на участие в международных выставках и бизнес-миссиях оказывает консультации и правовую помощь в подготовке различной документации, проводит обучающие семинары и вебинары, а теперь и помогает в размещении продукции на электронных торговых площадках.

Представители бизнеса, заинтересованные в увеличении объемов экспорта путем размещения своей продукции на электронных торговых площадках, могут направить заявку в фонд.