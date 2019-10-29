РИАМО - 29 окт. Карантин по бешенству животных объявили на ряде территорий городского округа Истра, там запрещается проводить выставки домашних питомцев и торговать ими, соответствующее постановление губернатора Московской области имеется в распоряжении РИАМО.

«Установить с даты подписания (28 октября 2019 года – ред.) настоящего постановления ограничительные мероприятия (карантин), запретив проведение выставок собак и кошек, выводки и натаски собак, торговлю домашними животными, вывоз собак, кошек и диких животных за пределы карантированной территории, в границах неблагополучного по бешенству животных населенного пункта: деревня Новораково городского округа Истра Московской области», – говорится в тексте документа.

Карантин ввели от западной границы деревни Рождествено, далее вдоль границы городского округа Истра до восточной границы поселка Огниково, далее от южной границы поселка Полевшина до южной границы деревни Карцево и до западной границы деревни Рождествено.

Бешенство – смертельно опасное заболевание. В случае укуса, оцарапания и ослюнения животным необходимо немедленно обращаться за медицинской помощью для антирабического лечения вакциной, которая вырабатывает высокий уровень иммунитета против бешенства.